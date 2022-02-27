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Строительные металлоконструкции
Нестандартные металлоконструкции
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О компании
Контакты
+7 (391) 272-06-91 sale@smk124.ru

Изготовление металлоконструкций любой сложности


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Сделано в СтройМК

Металлический бункер для приема руды
Отгрузка металлоконструкций склада в г. Лесосибирск
Резервуары вертикальные стальные, объемом 50м3
Изготовление резервуара под дизельное топливо на санном основании
Резервуары с теплоизоляцией, электрообогревом в п. Магистральный
Металлические колодцы в Архангельск
Опорные фундаменты и зашивные листы для формирования блоков под радиоактивные отходы
Комплект балок под радиоактивные секции
Резервуары для нефтепродуктов 1,5м3 в с. Богучаны
Изготовление металлических резервуаров с оберткой металлической полимерной
Металлический бункер для остатков пивоваренного сырья
конструкции элементов входной группы и рекламных конструкций для строительного гипермаркета Леруа Мерлен
Реакторный блок секции замедленного коксования – Металлоконструкции коксовых камер для Ачинского НПЗ
Поставки металлоконструкций
в десятки городов России
СтройМК работает в Красноярске – и это делает удобной логистику. От нас одинаковое расстояние до Дальнего Востока и Крайнего Севера. Мы отгружаем продукцию заказчикам в порты Севморпути и южные степи, в сибирскую тайгу, якутскую тундру и архангельские льды.
Мурманск
Архангельск
Салехард
Талнах
Норильск
Абакан
Кемерово
Екатеринбург
Тюмень
Томск
Ямал
Омск
Барнаул
Красноярск
Благовещенск
Хабаровск
Улан-Удэ
Иркутск
Южно-Сахалинск
Якутск
Владивосток
Петропавловск-Камчатский
Магадан
  • Собственные
    производственные
    площади
  • Площадка для
    хранения готовой
    продукции 9000м
  • Современное
    оборудование
  • Повышенная
    гарантия на
    продукцию
СтройМК производит строительные металлоконструкции независимо от объёма и сложности проекта. За 10 лет работы мы отгрузили клиентам 50 000 тонн строительных и 1 000 тонн нестандартных металлоконструкций. В Сибири и на Дальнем Востоке мы признанные эксперты в реализации сложных заказов. От наших пунктуальности, качества продукции и сервиса зависит репутация наших клиентов – и мы не имеем права их подвести.
  • Технология «Бережливое производство»
  • Индивидуальные условия и работа по спец. счетам

Большой опыт и
отличные отзывы
Мы делаем всё, чтобы завоевать ваше доверие - с первого заказа и навсегда. Не лажаем со сроками и качеством. Развиваем материально-техническую базу. Используем многолетний опыт и осваиваем новые технологии. В любой день вы можете убедиться в этом сами: мы не прячем производство от заказчиков и аудиторов и всегда приглашаем в свои цеха.

Нужен индивидуальный проект? Оставьте свои контакты - и наши специалисты помогут вам.
Новости
Читать все новости
27 февраля 2022
Как завод «СтройМК» увеличил производительность труда на 40%
Рассказываем о том, как завод «СтройМК» перешел на бережливое производство. И что это дало
23 февраля 2022
Уважаемые мужчины, поздравляем Вас!
Уважаемые мужчины!
В этот замечательный день поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
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+7 (391) 229-59-18 sale@smk124.ru
Красноярский край, г.Сосновоборск, ул. Заводская, д.1, корп. 2.
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